Serie B
Serie B, adesso è ufficiale l’esonero di Vivarini dalla panchina del Pescara. Il comunicato ufficiale e spunta il nome del successore
Serie B, il Pescara annuncia ufficialmente l’esonero di Vincenzo Vivarini. Diffuso il comunicato del club. Ecco chi lo sostituirà
Salta una panchina in Serie B: ecco la nota ufficiale del Pescara che annuncia la separazione con il tecnico Vivarini. I dettagli:
COMUNICATO – La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra mister Vincenzo Vivarini e il suo staff tecnico.
La Società desidera ringraziare il tecnico e i suoi collaboratori per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati durante il periodo trascorso in biancazzurro, augurando loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera.
La squadra riprenderà i lavori questo pomeriggio alle ore 15:00 presso l’impianto Stadio Mastrangelo di via Senna a Montesilvano, con una seduta di allenamento a carattere aerobico.
Il Pescara ha già scelto il suo nuovo tecnico: sarà Giorgio Gorgone, atteso in città nelle prossime ore per apporre la firma sul contratto. Dopo l’esonero di Vincenzo Vivarini, la società biancazzurra ha deciso di affidare la panchina all’ex allenatore della Lucchese. Lo riporta Gianluca Di Marzio.
Calendario Serie B 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica
Sampdoria, si va verso un summit tra Manfredi, Tey e Walker per il futuro del club? Le ultimissime in casa blucerchiata
Ultimissime
video
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Il commento sul nuovo incarico: «La Juventus deve crescere, ma senza perdere di vista la nostra storia e la nostra community»
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Le sue parole sulla sua visione per il futuro del club, dei progetti a...