Serie B, salta una panchina! La dirigenza ha ormai deciso, l’ultima sconfitta è stata fatale: quattro profili principali sondati, le ultimissime

Serie B, terremoto in panchina! La società ha preso la sua decisione: l’ultima battuta d’arresto è stata determinante. Quattro candidati



Il Pescara ha scelto di voltare pagina in panchina. Dopo una lunga riflessione, la dirigenza biancazzurra ha deciso di interrompere il rapporto con Vincenzo Vivarini, ritenuto responsabile del difficile avvio di stagione. L’ultima sconfitta contro il Monza, che ha lasciato la squadra al penultimo posto in classifica con appena 8 punti, è stata determinante per la scelta.

Ora il club è al lavoro per individuare il nuovo tecnico. Sul tavolo ci sono quattro profili principali:

Francesco Modesto , allenatore giovane e con idee offensive, già apprezzato per il suo lavoro in Serie C.

Giorgio Gorgone, tecnico emergente, stimato per la sua capacità di lavorare con i giovani.

Pierpaolo Bisoli, allenatore esperto, con numerose panchine in Serie B e una reputazione di "salvatore" nelle situazioni difficili.

William Viali, reduce da esperienze solide in cadetteria, considerato un profilo equilibrato e pragmatico.

La società punta a prendere una decisione definitiva entro poche ore, così da dare subito una nuova guida tecnica alla squadra e provare a invertire la rotta in campionato. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

