Serie C LIVE: le ultime sui gironi A, B e C

Serie C girone A

Serie C girone B

RAVENNA – Con una nota la società Ravenna FC comunica che nel proseguimento dei controlli prescritti dal protocollo di prevenzione alla diffusione del Covid tutto il gruppo squadra è stato sottoposto a tampone al termine della gara contro il Gubbio. Alla ricezione degli esiti sono emersi 3 nuovi casi di positività: un membro dello staff e due giocatori. I tre soggetti sono asintomatici e sono stati immediatamente posti in isolamento fiduciario, mentre il resto del gruppo squadra prosegue la quarantena presso l’Hotel Mattei.

CESENA – Le parole di Nardi, nuovo acquisto bianconero: «La chiamata del Cesena è stata una gioia immensa: io sono di qua e gestire questa maglia è la cosa più bella. Voglio dare il massimo per portare la squadra più in alto possibile. Mi dispiace per l’infortunio di Satalino: è un ragazzo eccezionale che spero possa rientrare il prima possibile. Personalmente sono contento di aver avuto la possibilità di giocare nel nostro stadio e spero di poter continuare così. Nell’ultimo mese ci è mancata un po’ di consapevolezza nei nostri mezzi: dobbiamo riuscire a prendere meno gol come fatto con la VisPesaro. È importante fare il salto di qualità da questo punto di vista».

FANO-LEGNAGO – Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Legnago Salus ai sensi del punto 4 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara A.J. Fano-Legnago Salus, in programma domenica 15 novembre 2020, Stadio “Raffaele Mancini”, Fano, venga rinviata a data da destinarsi.

SAMBENEDETTESE – Le parole del tecnico Zironelli alla vigilia della sfida contro la Vis Pesaro: «Finora abbiamo fatto delle buone partite, siamo però a nulla. Dobbiamo caricarci di responsabilità e fare di più, quanto fatto fino ad adesso non è sufficiente. Dobbiamo essere aggressivi, concentrati e precisi nel fare bene le cose. Mancheranno Maxi Lopez e Botta, questo però non deve intimorirci. Andrà in campo chi mi ha impressionato in settimana, l’obiettivo è il bottino pieno. Qualche giocatore ha avuto qualche problemino, probabilmente farò qualche cambio. Chacon? Ha un dolore al piede e, così come per Biondi, ci vorrà un po’. Contiamo di recuperarli al più presto, abbiamo tutto il tempo per farlo».

Serie C girone C

VITERBESE – Allenamento pomeridiano al campo “Pilastro” per la Viterbese. Dopo il consueto riscaldamento la squadra, diretta da Alessandro Boccolini, ha incentrato il lavoro sulla parte atletica e, in seguito, su situazioni tattiche. Per i portieri, invece, seduta di lavoro sotto la direzione del preparatore Paolo Gobattoni. Allenamento differenziato per Marco Simonelli. Domani è in programma una nuova seduta al campo “Pilastro”.

PALERMO – Il Palermo comunica con una nota che Nicola Valente si è sottoposto ieri, dal prof. Angelo Iovane, ad indagine ecografica che ha evidenziato una distrazione muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso.

BISCEGLIE-CASERTANA – Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Bisceglie ai sensi del punto 2 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, considerato che, alla data odierna, “sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che siano risultati negativi al virus SARS-CoV-2”, la Lega dispone che la gara BisceglieCasertana in programma domenica 15 novembre 2020, Stadio “Gustavo Ventura”, Bisceglie, venga rinviata a data da destinarsi