Shakhtar Atalanta: i tempi del pressing saranno fondamentali

L’Atalanta di Gasperini non potrà sbagliare i tempi del pressing contro lo Shakhtar. Gli ucraini hanno un ottimo palleggio

Quella in Ucraina sarà una finale per l’Atalanta di Gasperini. Lo Shakhtar, grazie all’eredità di Fonseca, è una squadra tecnica e propositiva che applica i principi del gioco di posizione. Ha un palleggio elaborato, con continue rotazioni posizionali che consentono di manomettere la struttura difensiva avversaria.

Proprio per questo il pressing a uomo dell’Atalanta dovrà funzionare nel migliore dei modi. Un avversario saltato, porta infatti dei rischi all’intera fase difensiva, poiché non c’è una struttura alle spalle in grado di assorbire queste situazioni. Sono anzi necessarie pericolose scalate. L’esito del pressing sarà quindi la chiave tattica principale.