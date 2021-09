Shakhtar Inter, Brozovic non gradisce il cambio: il gesto del croato

Nel corso di Shakhtar-Inter, Inzaghi ha sostituito Brozovic: un cambio che non è piaciuto al centrocampista croato

Ha fatto discutere ieri la sostituzione nella ripresa di Marcelo Brozovic, che non stava demeritando il mezzo al campo. La Gazzetta dello Sport parla di scelta discutibile da parte di Inzaghi, con lo spostamento di Barella al posto del croato che non ha di certo migliorato l’Inter.

Il tecnico ha lasciato inoltre in campo il deludente Vecino per l’ingresso in campo di Calhanoglu, rinunciando a Brozovic nel momento topico della sfida. Lo stesso centrocampista croato non ha preso bene il cambio scalciando una bottiglietta vedo la tribuna all’uscita dal campo.

