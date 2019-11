Sheffield, Wilder: «Non siamo più in League One, lo United punisce»

Wilder, tecnico dello Sheffield United, commenta il pareggio raccolto contro il Manchester United in campionato

Chris Wilder ha visto il suo Sheffield United pareggiare contro il Manchester United in Premier League. 3-3 il risultato finale tra le due sfidanti. Ecco le parole del tecnico dei padroni di casa a Sky Sports.

«Vincila, perdila, guadagna un risultato. Loro sono saliti per 10 minuti, il primo gol è stato un po’ frustrante e noi abbiamo perso un po’ di energie buttando spesso il pallone via. Ho detto ai ragazzi che non siamo più in League One adesso, e quando perdi una palla contro quei quattro vieni punito proprio come ha fatto lo United».