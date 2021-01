Shomurodov: «Voglio vincere il più possibile con il Genoa e andare ai Mondiali»

Eldor Shomurodov, attaccante del Genoa, si è raccontato ai microfoni del giovanissimo youtuber Maxim Istonin. Le sue parole

PRIMA VOLTA CON IL CALCIO – «Ho iniziato a 6-7 anni, nella mia famiglia ci sono tanti calciatori, come mio padre, i miei zii e mio fratello. Forse per questo ho sempre avuto tanto interesse per il calcio. Mio padre era un bravo attaccante, voglio diventare come lui».

IDOLO DA PICCOLO – «Fernando Torres e Didier Drogba, mi sarebbe piaciuto incontrarli per chiedere loro un autografo».

OBIETTIVI – «Come sempre cerco di migliorare ponendomi obiettivi sempre più alti. Vorrei vincere il più possibile con il Genoa. Sarò contento se la squadra raggiungerà buoni risultati. Poi sogno di portare l’Uzbekistan ai Mondiali».

DERBY – «Abbiamo segnato in quell’occasione ma non vivo di ricordi e cerco di migliorarmi sempre, la gioia mi dura massimo un giorno, poi mi concentro sulla partita successiva»