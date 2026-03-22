Si libera la panchina della big: Fabregas è pronto a lasciare il Como

Cesc Fabregas sta guidando il Como in Europa e il suo nome torna ad essere al centro delle voci di mercato: c’è una big per lui

Vista sulla Champions. Il Como guidato da Cesc Fabregas sta dando fastidio alle grandi ed è in piena lotta per il quarto posto.

I lariani hanno potuto beneficiare di investimenti importanti da parte della proprietà, ma anche il lavoro del tecnico spagnolo ha portato frutti importanti. Così il suo nome ha fatto breccia nei dirigenti delle big italiane e non solo. Lo scorso anno ci ha pensato l’Inter, quando Inzaghi ha annunciato l’addio con destinazione Arabia Saudita, e ci ha provato anche la Roma, prima di andare decisa su Gasperini.

Ora il nome di Fabregas potrebbe tornare nuovamente di moda nel caso in cui si liberasse una panchina di una squadra importante. Molto dipenderà ovviamente da quel che accadrà nel finale di campionato: sarebbe difficile per lo spagnolo lasciare un Como in Champions League, mentre magari potrebbe farsi meno problemi nel caso in cui venisse fallito il grande traguardo. In quel caso Fabregas potrebbe essere tentato dall’accettare l’offerta di un’eventuale big e tutti gli indizi portano a Roma.

Gasp in bilico, occhio a Fabregas per la Roma

In casa giallorossa, infatti, Gian Piero Gasperini è in bilico dopo l’uscita dall’Europa League e il sesto posto in campionato.

Gasperini in bilico alla Roma (Screen Youtube Sky) – Calcionews24.com

I Friedkin non sono affatto contenti del clima che c’è in squadra, soprattutto della mancanza di feeling tra lo stesso Gasperini e Massara e tra il tecnico e lo staff sanitario. Ecco perché venerdì è andato in scena un vertice alla presenza del vice-presidente Ryan Friedkin che ha convocato Gasperini, Ranieri e Massara per provare a salvare la stagione.

La proprietà ha provato ad appianare le divergenze, ma ha anche fatto la voce grossa, fissando l’obiettivo per la stagione: arrivare in Champions League. Non dovesse essere centrato, ecco che la permanenza di Gasperini diventerebbe meno scontata, anche perché i mancati introiti Champions causerebbero problemi anche alle casse del club potrebbero spingere il club a valutare qualche cessione importante.

Così si potrebbe provare ad aprire un nuovo ciclo e questa volta il nome caldo sarebbe proprio quello di Cesc Fabregas: un allenatore capace anche di valorizzare i giovani, ma che di certo avanzerebbe pretese anche sul calciomercato per costruire una squadra adatta al suo stile di gioco.