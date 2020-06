Sibilia: «Spero di poter vedere la gente allo stadio ma bisogna essere cauti»

Sibilia, le parole del Sottosegretario al Ministero dell’Interno sulla possibilità di riaprire gli stadi ai tifosi

Carlo Sibilia, Sottosegretario al Ministero dell’Interno, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per dire la sua in merito ad una possibile riapertura degli stadi per i tifosi.

«Sogno di poter vedere la gente allo stadio, piuttosto che delle tristi sagome. Tuttavia abbiamo delle responsabilità per cui bisogna essere quanto più cauti possibile, vogliamo lavorare in sicurezza per tutti. Per oggi si parla di porte chiuse, ma mi auguro che ad agosto o inizio settembre la situazione sia mutata. Finora ci stiamo comportando bene e confido nel fatto che tutti vogliano tornare a tifare allo stadio con tutte le regole e la sicurezza necessaria. Mi auguro che quando ci saranno le prime partite a fine agosto o inizio settembre ed avremo collaudato le prime uscite, ci sia anche qualcosa in più. Spero si possa fare tutto nel più breve tempo possibile, anche il ministro Spadafora vuole riaprire gli stadi».