Simeone, che stangata dall’Uefa: 4 giornate di squalifica!

La Uefa punisce Diego Pablo Simeone: l’allenatore argentino squalificato per 4 turni dopo le offese all’arbitro Turpin in semifinale d’Europa League con l’Arsenal

Brutte notizie per l’Atletico Madrid e per il suo allenatore Diego Pablo Simeone. La Uefa, infatti, ha deciso di punire il tecnico dei Colchoneros con 4 giornate di squalifica, dopo l’espulsione avvenuta nella semifinale d’andata di Europa League contro l’Arsenal. L’argentino è reo di aver insultato l’arbitro Turpin durante la sua uscita dal campo.

L’ex calciatore di Lazio e Inter ha già scontato ieri la prima giornata di squalifica e sarà costretto a saltare la finale di Europa League contro il Marsiglia e qualora dovesse arrivare la vittoria per l’Atletico, anche la Supercoppa Europa in programma ad agosto. Per il tecnico c’è stata anche una multa di 10 mila euro.