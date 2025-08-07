Torino, Simeone al Fila: ecco l’arrivo per la firma – VIDEO

Giovanni Simeone è arrivato al Filadelfia, ecco il colpo del Torino, l’ingresso per la firma e la reazione dei tifosi. Il video

(Lorenzo Bosca – Inviato a Torino). Prosegue come da programma il primo giorno di Giovanni Simeone al Torino. Eccoci dunque arrivati alla seconda tappa dell’inserimento del nuovo attaccante di Marco Baroni nella realtà granata.

Riavvolgiamo quindi il nastro di quanto accaduto fino ad oggi. Per prima cosa, il Cholito, ha fatto tappa presso l’Istituto Medicina dello Sport questa mattina intorno alle 8e30. Con lui, alcuni dirigenti del club calcistico piemontese, oltre fotografi e videomaker della società per immortalare il momento. Nella struttura che si affaccia su Via Filadelfia il bomber ha svolto le visite mediche di rito, per convalidare le proprie condizioni di salute e ottenere così l’idoneità sportiva necessaria per svolgere l’attività agonistica.

Una volta terminato l’iter, l’atleta si è spostato in uno degli Hotel presenti nel capoluogo piemontese per godersi alcuni momenti di necessario riposo. Poi, raggiunte le 17, il classe 1995 ha fatto (finalmente) il suo ingresso allo Stadio Filadelfia, non prima di essere nuovamente passato all’Istituto Medicina per un secondo – e conclusivo – check medico.

Giovanni #Simeone è arrivato allo Stadio Filadelfia. Ecco l’ingresso del nuovo colpo del #Torino acquistato dal #Napoli per la firma sul contratto che lo legherà ai granata

📹 @LorenzoBosca pic.twitter.com/9MF0l6A0Wo — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) August 7, 2025

Nel video ripreso dalle telecamere di CalcioNews24 sul posto, ecco dunque il bomber ex Napoli varcare l’ingresso del centro sportivo da Via Spano a bordo di un’auto dai vetri oscurati. Dentro l’impianto presenti il dt Davide Vagnati, il braccio destro Emiliano Moretti, una parte del suo entourage. Fuori dai cancelli color granata circa una dozzina di tifosi ad attendere la punta. Tra le mura del Fila Simeone firmerà un contratto triennale con un ingaggio netto intorno agli 1,5 milioni di euro a stagione. Ora del condizionale non ne abbiamo più bisogno: il Cholito day è (quasi) concluso e Baroni può abbracciare il suo nuovo attaccante.

LEGGI QUI DETTAGLI, RETROSCENA E TUTTE LE INFORMAZIONI SUL PASSAGGIO DI SIMEONE DAL NAPOLI AL TORINO