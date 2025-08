Torino, Baroni ha il nuovo attaccante: è fatta per Simeone! Formula, dettagli e le tempistiche per l’arrivo in granata

Marco Baroni abbraccia Giovanni Simeone in arrivo dal Napoli, ecco formula, dettagli e le tempistiche per l’approdo in granata del futuro centravanti del Torino

«Pronto, sì, sono l’allenatore del Torino Marco Baroni», dovrebbero essere queste – parafrasando – le prime parole che Giovanni Simeone deve aver sentito dopo aver risposto al telefono la scorsa settimana. All’altro capo della chiamata, come immaginabile, il nuovo tecnico dei granata: desideroso di portare il bomber argentino all’ombra della Mole per inserire un nuovo tassello nel proprio parco attaccanti. Un desiderio che nelle prossime è destinato a diventare realtà.

È attesa per oggi la fumata bianca, o per meglio dire granata, per El Cholito. Il Torino e il giocatore d’altronde, han da giorni trovato il giusto accordo, mentre a breve verranno limati gli ultimi – e delicati – dettagli anche con il club che ne detiene il cartellino: il Napoli. La base dell’intesa è ormai tracciata e sembra accordare tutte le parti in tavola, grazie anche – come anticipato da Toro Zone – al decisivo colloquio orchestrato nella giornata di ieri dopo pranzo. Simeone si trasferirà quindi in Piemonte in prestito oneroso (per una cifra vicina al milione di euro) più un secondo milione di bonus, con diritto di riscatto fissato invece a sei, ma destinato a diventare obbligo al raggiungimento di facili condizioni nel 2026.

Il giocatore, siglerà invece un contratto triennale con un ingaggio netto intorno agli 1,5 milioni a stagione, a cui addizionare eventuali bonus. Per la canonica firma però, sarà necessario attendere ancora qualche istante. Una volta raggiunta l’intesa finale tra le società (attesa appunto nella giornata di oggi) il classe ‘95 dovrà lasciare le pendici del Vesuvio per effettuare le visite mediche di rito presso l’Istituto Medica dello Sport di Torino, ecco poi – salvo colpi di scena – che arriverà il momento di suggellare definitivamente l’accordo tra le mura della sede del Torino in Via Viotti.

Centravanti puro, nel 4-2-3-1 baroniano Simeone può anche vestire i panni del trequartista. La sua figura andrà con ogni probabilità a occupare il posto vacante lasciato libero dal collega sudamericano Tonny Sanabria (in uscita dal Torino). Attenzione però, l’arrivo del figlio del Cholo non va inteso come una “precauzione” causa la situazione di Duvan Zapata, il cui iter di riabilitazione post infortunio – tutt’altro – prosegue precisamente come previsto.