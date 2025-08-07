Torino, visite mediche per Simeone: ecco il colpo dal Napoli – VIDEO

Iniziano le visite mediche di rito per Giovanni Simeone, ecco il colpo dal Napoli, il video esclusivo del nuovo acquisto del Torino

(Lorenzo Bosca – Inviato a Torino). Ora ci siamo, ora del condizionale possiamo farne anche a meno: Giovanni Simeone è a tutti gli effetti arrivato a Torino. È lui il nuovo rinforzo arrivato dal Napoli, prossimo tassello da inanellare nell’attacco targato Marco Baroni.

Iniziamo dalle cifre dell’operazione. Simeone fa tappa in Piemonte in prestito oneroso (poco superiore al milione di euro la cifra pattuita) più un secondo milione di bonus. Il diritto, per il riscatto appunto, è invece fissato a 6, ma è destinato a diventare obbligo al raggiungimento di facili condizioni nell’arco dell’anno solare 2026. Lato calciatore, invece, l’argentino siglerà un contratto triennale con un ingaggio netto intorno agli 1,5 milioni a stagione, a cui addizionare eventuali bonus.Intorno alle 8e30 il Cholito ha raggiunto l’Istituto Medicina dello Sport per effettuare le visite mediche di rito. Con lui, oltre fotografi e videomaker della società impegnati a immortalare il momento, presenti alcuni dirigenti del club sabaudo.

Giovanni #Simeone è a #Torino. Poco dopo le 8.30 il Cholito ha fatto il suo ingresso all’Istituto Medicina dello Sport per le visite mediche. Ecco il nuovo bomber di Marco Baroni in arrivo dal #Napoli#calcionews24 📹 @LorenzoBosca pic.twitter.com/OhklnkIsIF — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) August 7, 2025

Una volta completato l’iter medico quindi, il giocatore – con ogni probabilità – si trasferirà nella sede di Via Viotti per suggellare l’inizio della sua avventura col Torino. Non prima, se lo augura circa una dozzina di tifosi che nel frattempo si sono radunati nei pressi della struttura che si affaccia su Via Filadelfia, di aver scattato quale selfie e concesso degli autografi agli stessi fan presenti. Ecco il video esclusivo ripreso dalle telecamere di Calcionews24 presente sul posto. Il Simeone day è iniziato!