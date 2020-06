Simic: «Milan? Momento non facile, Elliott fondo serio»

Dario Simic, ex difensore del Milan e della Nazionale Croata, ha parlato del futuro della società meneghina

Nel corso della chiacchierata in diretta Instagram con Carlo Pellegatti, Dario Simic ha affermato di credere nella rinascita del Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

«Prima poi il Milan ci tornerà in Champions League. Non è un momento facile, non bisogna guardare troppo il passato. Il progetto del nuovo stadio è importante, Elliott è un fondo serio che vuole investire per riportare in alto i rossoneri».