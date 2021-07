Mihajlovic: «Il Bologna farà meglio dell'anno scorso. Su Arnautovic...»

Il tecnico serbo ha parlato della situazione in casa Bologna nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport:

OBIETTIVI – «Sono fiducioso: quest’anno faremo meglio dell’anno passato. Puntiamo a restare stailmente nella sinistra della classifica e ad avvicinarsi il più possibile ai primi sette posti».

ARNAUTOVIC – «E’ uno abituato di più a fare gol, gioca per la squadra, può fare il falso nove, è bravo, è forte fisicamente. E’ uno che tiene in ansia la linea dinfensiva. E anche altri poi si sentono più forti. Magari Marko è uno che apre meno gli spazi di Palacio. Ma a noi serve uno che stia lì. Giocheremo in un’altra maniera in fase offensiva, le caratteristiche sono diverse da Palacio, ma daranno più frutti».

RENDIMENTO MEDEL – «Bisogna chiedere a lui, non lo so, non ho idea. Sicuramente è una cosa strana. E’ andato con il Cile lì e ha giocato sempre. Ma non so da cosa dipende. Da lui? Dai dottori? Dallo staff medico? Da me? Però una volta è stata colpa mia. A Benevento voleva giocare per andare in nazionale e io l’ho fatto giocare. Ho sbagliato. Dopo dieci minuti si era fatto male. Poi non ha più recuperato».