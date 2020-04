Siviglia costretto a riscattare Suso? Quanto incassa il Milan

Il Milan può sorridere in caso di sospensione definitiva della Liga: il Siviglia riscatterebbe automaticamente Suso

In caso di sospensione definitiva della Liga 2019/20 a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, il Siviglia andrebbe di diritto in Champions League essendo attualmente terza in classifica.

Il club spagnolo sarebbe, inoltre, costretto a esercitare l’obbligo di riscatto per Suso, fruttando così nelle casse del Milan una plusvalenza di circa 20 milioni di euro.