Skriniar-PSG, pista calda: l’Inter spara alto per la cessione del forte centrale slovacco

Sono ore molto intense per il mercato dell’Inter, sia in entrata che in uscita. In queste ore, infatti, il PSG ha comunicato all’Inter il suo forte interesse nei confronti di Milan Skriniar.

C’è però un problema: l’Inter sta tenendo molto alte le richieste per lasciarlo partire e questo frena attualmente il Psg, che si tiene per ora fermo, senza sbilanciarsi oltre. A riportarlo è Sky Sport.