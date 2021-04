Sky, acquisiti i diritti tv per la Ligue 1: confermata anche la Bundesliga

Sky ha acquisito i diritti tv per la Ligue 1 per il prossimo trienno: confermata anche la Bundesliga fino al 2025

Sky si “consola” dopo aver perso il pacchetto 1 dei diritti tv per la Serie A nel trienno 2021/2024. Acquisiti i diritti della Ligue 1 per le prossime tre stagioni e confermata la Bundesliga fino al 2025. La nota dell’emittente.

«Sky rafforza la sua offerta calcistica e, a pochi giorni dall’annuncio della Serie B per il triennio 2021/2024, Sky acquisisce anche i diritti della Bundesliga per le stagioni 2021/2025 e della Ligue 1 per le stagioni 2021/2024».