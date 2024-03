Slavia Praga Milan, Pioli: «Ci aspettiamo ritmo, non sarà semplice»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato dell’imminente sfida contro lo Slavia Praga, valevole per gli ottavi di Europa League

Stefano Pioli a Sky prima di Slavia Praga Milan.

PRIMO PASSO STASERA PER L’OBIETTIVO EUROPA LEAGUE – «Deve essere così, non sarà semplice perché i nostri avversari in casa giocano con ritmo, energia. Bisognerà affrontare bene la partita, soprattutto all’inizio».

DA DOVE NASCE MUSAH TITOLARE – «Dalle posizioni in cui vogliamo essere in fase difensiva. Ha dinamismo, gamba per aiutare Theo in fascia».

INIZIO PARTITA DELLO SLAVIA – «Ci aspettiamo ritmo, energia dai nostri avversari ma anche da noi stessi».