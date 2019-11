Smalling come Beckham: ecco il dato sul difensore della Roma

Chris Smalling ha sbloccato la gara dell’Olimpico tra Roma e Brescia: ecco il traguardo raggiunto dal difensore inglese

Chris Smalling ha confermato le sue qualità anche in un campionato così difficile e tattico quale la Serie A. Il difensore inglese è attivo anche in zona gol: quello contro il Brescia è il secondo gol in Serie A per Smalling.

Il difensore raggiunge un suo connazionale con questo dato specifico: è il primo inglese, da David Beckham nella stagione 2008/09, a segnare due gol nella stessa stagione di Serie A.