Smalling: «Roma, amore dei tifosi pazzesco. Stare qui è fantastico»

Chris Smalling entusiasta della sua esperienza alla Roma: le parole del difensore inglese sull’accoglienza dei supporter

Nel corso della diretta Instagram insieme a l’associazione Football Beyond Borders, Chris Smalling ha sottolineato l’affetto mostrato dai tifosi della Roma nei suoi confronti.

TIFOSI – «L’amore che ho ricevuto da quanto sono arrivato a Roma è pazzesco: tanto amore, tanto affetto. Sono sicuro che ti fa rendere meglio sul campo, come al Mancheter United. E’ fantastico stare qui e condividere la passione con loro».

PRIMO GOL IN GIALLOROSSO – «Dal primo momento in cui ho messo piede in campo, mi sono sentito parte del club. Vengo da un paese diverso e già alla prima partita ho sentito così tanta passione. Questa scelta poteva essere rischiosa, perché non sai mai come vanno a finire le cose. Ero convinto di voler dare il 100%. Come difensore volevo fare anche qualche gol, più di ogni altra cosa».