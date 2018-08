Nonostante l’arrivo di Cristiano Ronaldo, l’ex Inter Wesley Sneijder non pensa che la Juve possa vincere la Champions League

Wesley Sneijder, ex trequartista dell’Inter, tra i protagonisti principali del Triplete nerazzurro nel 2010, ha parlato della Juventus a beIn Sports: «Se con Ronaldo possono vincere la Champions? No, non credo. Non penso che l’arrivo di un calciatore possa bastare. Ovviamente negli anni passati la Juve ha fatto buone cose in Champions, ma un giocatore non può cambiare tutto fino a farti vincere il trofeo. Al momento ci sono squadre più forti. Mi sorprenderei se non dovesse vincere il campionato, ma per la Champions League penso che abbia bisogno di qualcosa in più. Cr7? Non credo faticherà in Italia, è un grande giocatore e un grande professionista, sono sicuro che si adatterà presto alla Serie A».