Snoop Dog tifosissimo del Celtic, la sua iniziativa «Il mio food truck a Celtic Park»

Snoop Dog, nuova iniziativa del Rapper che conferma il suo tifo per gli scozzesi del Celtic: il suo food truck e i suoi hamburger per i tifosi

Snoop Dogg torna a far parlare di sé con una trovata originale per manifestare il suo amore per il Celtic Glasgow. Come riportato dall’agenzia ANSA, il rapper americano ha dichiarato al Sunday Mail l’intenzione di aprire un food truck fuori dal Celtic Park, lo stadio della squadra campione di Scozia, per vendere i suoi hamburger gourmet ai tifosi biancoverdi. Dopo aver accarezzato in passato l’idea di acquistare una quota del club – ispirato dall’esempio hollywoodiano di Ryan Reynolds e Rob McElhenney col Wrexham – Snoop sembra ora orientato su un’iniziativa più concreta e “gastronomica”. Autore del libro di cucina From Crook to Cook, il 53enne artista ha spiegato di voler trasformare il suo furgoncino in un vero e proprio paradiso del gusto per i tifosi, servendo personalmente i panini.

Il legame tra Snoop Dogg e il Celtic non è nuovo: da anni simpatizzante del club, ha più volte elogiato la passione dei tifosi e ha confessato di identificarsi con la mascotte ufficiale, Hoopy the Hound. Il rapper ha anche rivelato il suo “segreto” per un hamburger perfetto: carne macinata speziata, formaggio di qualità e bacon all’acero, il tutto preparato con amore. La sua fedeltà al Celtic è tale che, alla provocatoria domanda se sarebbe disposto a cucinare anche per i rivali cittadini dei Rangers, ha risposto con una secca chiusura: «No, credo che rinunceremo». Oltre alla musica, Snoop ha recentemente lavorato come inviato della NBC alle Olimpiadi di Parigi, ha promosso tornei giovanili e si è battuto per l’equità salariale nello sport femminile. Ma ora il prossimo progetto sembra tutto scozzese: portare street food di qualità nel cuore di una delle tifoserie più calorose d’Europa.