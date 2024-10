Solet Udinese, UFFICIALE il suo arrivo a gennaio: il COMUNICATO

Solet all’Udinese: ufficiale, il difensore svincolatosi dal Salisburgo ha firmato con i friulani, arriva a gennaio. Il comunicato

L’Udinese ha ufficializzato l’arrivo di Oumar Solet. Il difensore francese ha firmato per un biennale con i friulani. Il calciatore, svincolatosi dal Salisburgo, si unirà alla squadra di Runjaic a gennaio: di seguito il comunicato.

COMUNICATO – «La difesa bianconera si rafforza in vista del mercato di gennaio.

Udinese Calcio, infatti, è lieta di annunciare che Oumar Solet si unirà al club fino al 30 giugno 2027.

Difensore centrale classe 2000, molto strutturato fisicamente ma anche agile e dotato di buona tecnica, il francese ha disputato le ultime 4 stagioni con il Salisburgo, club con il quale ha giocato da protagonista anche la Champions League.

Solet è nato il 7 febbraio 2000 a Melun, Francia ed ha iniziato iniziato a giocare nel Levallois prima di essere notato, a 17 anni, dal Lione che lo ha portato nel suo settore giovanile.

Con l’OL ha debuttato in Ligue 1, Coppa di Francia e Coppa di Lega nella stagione 18/19, rimanendo in pianta stabile in prima squadra in quell’annata e nella seguente.

Nell’estate 2020 il trasferimento al Salisburgo. In Austria, Solet ha trovato la consacrazione dimostrando di essere uno dei difensori centrali più talentuosi del panorama europeo e diventando presto un punto fermo della squadra.

In 4 anni al Salisburgo ha collezionato 106 presenze totali con 4 gol realizzati, di queste ben 14 sono arrivate in Champions League e 4 in Europa League.

Ha compiuto tutta la trafila delle nazionali giovanili francesi vantando 4 presenze con under 17, 4 con l’under 18, 12 (con un gol) in under 19 e 2 con l’under 20.

Da gennaio sarà pronto a difendere i colori bianconeri»