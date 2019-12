Solskjaer: «Carichi di adrenalina per il derby» VIDEO

Solskjaer, il tecnico del Manchester United ha presentato l’importante sfida contro il City in programma nella giornata di oggi

Sarà sicuramente una gara spettacolare quella tra Manchester City e United. Il tecnico dei Red Devils è intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match.

«I derby di Manchester sono sempre partite speciali ma non possiamo dire che sia la partita più importante dell’anno a questo punto della stagione. Giocheremo fuori casa contro la migliore squadra d’Inghilterra, è ovvio che sia una partita difficile. La fiducia è un fattore molto particolare nel calcio. A volte sale all’improvviso dopo una buona prestazione o una vittoria come quella con il Tottenham. Siamo una squadra giovane e a livello di energie non dovremmo avere problemi».