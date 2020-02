Il tecnico del Manchester United, Solskjaer, ha parlato di Bruno Fernandes e del suo apporto ai Red Devils

Ole Gunnar Solskjaer ha parlato di Bruno Fernandes, ultimo arrivato in casa Manchester United.

«L’immaginazione calcistica di Bruno gli permette di pensare e muoversi con un paio di secondi di anticipo rispetto agli avversari. E se quell’idea non funziona è in grado di trovare un’alternativa. Sono qualità, queste, fondamentali per la nostra squadra».