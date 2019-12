Solskjaer: «Pogba out? Deve ancora recuperare» – VIDEO

Il tecnico del Manchester United Solskjaer ha commentato l’assenza di Pogba contro il Burnley – VIDEO

Ole Gunnar Solskjaer ha commentato l’assenza di Paul Pogba durante il match contro il Burnley, vinto per 2-0 dal Manchester United. Il centrocampista francese non si è seduto nemmeno in panchina.

«Dobbiamo prenderci del tempo così può prepararsi al meglio per la prossima gara, era giusto farlo riposare qualche giorno in più. È normale avere bisogno di tempo dopo essere stati fuori per così tanto tempo», ha concluso il tecnico dei Red Devils.