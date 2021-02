Sonetti: «Barella è straordinario. Cagliari? Ecco come si può salvare»

Nedo Sonetti, ex allenatore del Cagliari, si racconta in una lunga intervista radio. Ecco le sue dichiarazioni

Nedo Sonetti, ex allenatore del Cagliari, ha parlato durante la trasmissione radiofonica Il Cagliari in Diretta di Radiolina, in cui è stato invitato a raccontare la sua vita, la sua esperienza al Cagliari e a commentare il brutto periodo che la squadra sta vivendo

COME SI SALVA IL CAGLIARI – «Cercando di metterci tutta la rabbia possibile. I ragazzi devono sapere che c’è un intera regione che sta tifando per loro. Capisco perfettamente il momento difficile ma devono tirare fuori tutto ciò che è nelle loro possibilità per raggiungere l’obiettivo. La percezione dall’esterno? Si deve dare qualcosa in più. Io dico che il Cagliari lo deve fare soprattutto nei momenti in cui si perde, ecco lì, deve portare alla luce qualcosa di nascosto, la lucidità, la grinta».

BARELLA – «Mi piace tantissimo. Peccato essere passato così in anticipo nel Cagliari, è un ragazzo straordinario: il centrocampista italiano più forte».