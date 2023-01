Sostegno incondizionato all’insegna del rispetto: la serata di Atalanta e Sampdoria

Una serata all’insegna del rispetto quella tra Atalanta e Sampdoria: tifo molto caldo indipendentemente dal risultato finale

Rispetto. Una parola che racchiude l’atmosfera che c’è stata durante Atalanta Sampdoria nell’ambito tifo. Due tifoserie unite dall’unico ideale di sostegno.

Sabato sera sotto le stelle dove basta poco per spegnere il freddo che riempie gli spalti del Gewiss Stadium: la posta in palio è molto per la Dea, e il pubblico è quello delle grandi occasioni (considerando inoltre gli oltre 2 mila tifosi blucerchiati). All’entrata delle squadre in campo lo spettacolo può cominciare da entrambe le parti: lo sventolio dei vessilli liguri e dall’altra parte del campo un muro di sciarpe nerazzurre che s’innalza fino all’ultima fila.

La gara è molto viva dove la Curva Pisani carica Lookman e compagni, trascinandoli ad un 2-0 previsto, ma non scontato. Risultato presente, ma incapace di influire sul sostegno: nel 2005 Dea ultima in classifica e la Doria in lotta Champions; 18 anni dopo le parti sono invertite e il risultato (quello del tifo) non cambia, con il popolo della Sampdoria che non ha riservato nemmeno un fischio per gli uomini di Stankovic.

L’essenza di due fazioni calcistiche appartenenti ad un amore profondo dove ne sconfitta ne vittoria potrà mai staccarle dalla loro squadra. Fairplay? Riduttivo. Gemellaggio? Un tempo, bensì una forte passione che li rende vicini, simili e soprattutto amici.