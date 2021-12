Sottosegretario Costa: «Tifosi senza mascherine? Stadi a porte chiuse»

Andrea Costa, Sottosegretario alla Salute, ha parlato dei tifosi che, negli stadi, non utilizzano i dispositivi di protezione

Andrea Costa, Sottosegretario alla Salute, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio Uno per redarguire quei tifosi che, negli stadi, non utilizzano i dispositivi di protezione come le mascherini.

DICHIARAZIONI – «E’ inaccettabile vedere che non si utilizzano i dispositivi di protezione individuale. Se le persone continuano così, allora bisognerebbe optare per giocare le partite a porte chiuse. Le regole vanno rispettate».