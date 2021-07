Southgate: «Gruppo fenomenale, i ragazzi sono stati fantastici»

Il ct Gareth Southgate elogia il gruppo e si complimenta con la prestazione dell’Inghilterra contro l’Ucraina

Gareth Southgate ha parlato al termine di Inghilterra-Ucraina ed elogiato la sua squadra per aver agguantato l’approdo alle semifinali di Euro 2020.

«Faccio i complimenti ai miei giocatori, sono stati fantastici. Dedico un pensiero anche ai giocatori che non hanno avuto modo di scendere in campo ma che hanno contribuito a rendere questo gruppo forte e compatto. Sono il valore aggiunto, davvero. Sto cercando di far girare i giocatori per dare il giusto turno di riposo. Ci siamo meritati il passaggio del turno e sarà stupendo tornare a Wembley per giocarci un’altra partita importante».