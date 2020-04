Spadafora: «Faremo tutto il possibile per valorizzare la funzione sociale dello sport»

Il Ministro dello Sport Spadafora ha parlato dal Comitato Italiano Paralimpico. Le sue parole sul valore dello sport

Dal Comitato Italiano Paralimpico, il ministro dello Sport Spadafora ha parlato dell’importanza delle attività sportive in questo momento difficile.

«Faremo tutto il possibile per valorizzare la funzione sociale dello sport e per fare in modo che le attività sportive possano rappresentare uno strumento di sostegno al Paese contro ogni possibile disgregazione sociale. Stiamo lavorando ad altre misure di sostegno al mondo dello sport che riguarderanno ovviamente anche il mondo paralimpico. Sono allo studio, ad esempio, misure per favorire l’accesso allo sport per quelle famiglie che nella fase di ripartenza si troveranno in difficoltà economica. Come pure la riattivazione del Fondo per gli ausili sportivi per gli atleti paralimpici e l’allargamento della platea dei beneficiari dei contributi ai collaboratori sportivi. Terremo, ad ogni modo, conto di tutte le osservazioni avanzate dal Presidente Luca Pancalli e dalla Giunta del Comitato Italiano Paralimpico. Il piano per far ripartire il Paese deve essere condiviso e parte di una strategia unica. E il movimento paralimpico è un pezzo importante dello sport italiano».