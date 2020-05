Spadafora: «Gol Serie A in chiaro? Non escludo un intervento normativo»

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora commenta la possibilità di vedere alcune partite di Serie A o almeno i gol dei match in chiaro

Nel corso del suo intervento in collegamento a TG2 POST, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato della possibile trasmissione dei gol e delle azioni salienti dei match di Serie A in chiaro.

TRASMISSIONE DEI GOL IN CHIARO – «Insistere? Questo sicuramente. Abbiamo necessità sanitarie per evitare che l’apertura corrisponda agli assembramenti, e anche di ordine pubblico. Abbiamo visto il dissenso della maggioranza delle tifoserie organizzate. Credo che un segnale debba esserci. Non vuol dire trasmettere tutte le partite in chiaro. Proverò questa mediazione coi broadcaster. Non escludo un intervento normativo. Cerco sempre prima il dialogo, poi mi assumo le mie responsabilità».