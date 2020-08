Spadafora, idea dimissioni dopo bocciatura riforma dello sport, il direttivo del movimento 5 stelle non approva la riforma del ministro

IDEA DIMISSIONI- Il Corriere dello sport fa il punto della situazione dopo quanto accaduto tra il ministro dello Sport Spadafora ed il direttivo del M5S che non approva la riforma in questione, mettendo di fatto in crisi il ministro che ora penserebbe addirittura alle dimissioni: “Quattro parlamentari ed una lettera fanno saltare la riunione decisiva”.