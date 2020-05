Spadafora: «Indennità lavoratori sportivi? Mi auguro arrivi entro 8 giugno»

Indennità lavoratori del mondo dello sport in attesa dei bonus di marzo, aprile e maggio: l’annuncio del Ministro Spadafora

Intervenuto su Facebook, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha rilasciato novità importanti per i lavoratori sportivi. Ecco le sue dichiarazioni.

«Tra giovedì e venerdì della prossima settimana Sport e Salute dovrebbe essere in grado di far partire tutti i bonifici rimasti in sospeso per il bonus di marzo, ma anche quelli per aprile e maggio che verranno inviati automaticamente, senza ulteriori domande. Mi auguro che entro lunedì 8 giugno tutti i lavoratori sportivi ricevano l’indennità».