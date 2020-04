Spadafora: «Partite in chiaro? Questa volta si può»

Il ministro dello Sport Spadafora ha fatto chiarezza sulla trasmissione in chiaro delle partite di Serie A

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha commentato la possibilità di trasmettere in chiaro le prossime partite di Serie A, in caso di ripresa del campionato: «Quando ho provato a fare questa cosa nel periodo di massima emergenza ho avuto un confronto a dir poco acceso e mai ripartito con l’ad di Sky e il presidente della Lega Serie A Dal Pino».

«Il tema è molto spinoso, quando il mondo del calcio non vuole decidere per motivi economici dice che è il governo che deve farlo, poi quando il governo entra a gamba tesa rivendica la propria autonomia. Questa volta prenderemo in considerazione l’eventualità, per una questione di interesse sociale. Ci sono equilibri tra lega, tv e federazione difficili da trovare», ha concluso Spadafora ai microfoni Rai.