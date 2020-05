Spadafora precisa: «La quarantena resta. Con una nuova emergenza…»

Vincenzo Spadafora ha annunciato che l’obbligo di quarantena di 14 giorni resterà e che con una nuova emergenza il campionato sarebbe sospeso

QUARANTENA – «Il CTS ha confermato la necessità imprescindibile della quarantena fiduciaria nel caso in cui un calciatore dovesse risultare positivo, eventualità che non ci auguriamo. Il percorso dei tamponi non dovrà ledere le necessità generali di tutti i cittadini italiani, alla luce di queste considerazioni ho fatto presente alla FIGC che se dovesse riemergere l’emergenza sanitaria il campionato dovrebbe essere nuovamente sospeso»