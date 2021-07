Spagna, Azpilicueta: «Voglio puntare in alto. Morata sta maturando»

Cesar Azpilicueta ha parlato del cammino della Spagna a Euro 2020

Cesar Azpilicueta, difensore del Chelsea e della Nazionale spagnola, in una intervista a Marca ha parlato del cammino della Spagna a Euro 2020.

GOL E VITTORIA CON LA CROAZIA – «Con la Croazia è arrivato il mio primo gol in Nazionale e soprattutto la qualificazione ai quarti. Ora voglio puntare ancora più in alto. A gennaio non pensavo di essere qui, erano due anni che non venivo convocato in Nazionale».

SVIZZERA – «Sono una buona squadra. La Svizzera ha eliminato la Francia, mostrando carattere quando si è ritrovata sotto 3-1. Sarà una sfida complicata, ma sono i quarti dell’Europeo e sappiamo che dobbiamo prepararli bene».

MORATA – «Sta diventando sempre più maturo. Ha ricevuto critiche ma è successo a tutti gli attaccanti della Nazionale, da Villa a Llorente. Non è facile, ma ha dimostrato di saper affrontare le sfide. Ha fiducia in sé stesso e lo ha dimostrato non solo con il gol che ha segnato contro la Croazia».