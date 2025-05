Spagna, annunciate le convocazioni per la Nations League: due grandi ritorni. Presente anche Huijsen, out Rodri e non solo

Il commissario tecnico della Spagna, Luis de la Fuente, ha ufficializzato la lista dei convocati per la fase finale della UEFA Nations League, in programma dal 5 all’8 giugno 2025. La Roja affronterà la Francia in semifinale a Stoccarda, con l’obiettivo di conquistare il secondo titolo consecutivo nella competizione.

Due ritorni di spicco caratterizzano la lista:

Gavi, centrocampista del Barcellona, è tornato in nazionale dopo un lungo infortunio. La sua stagione con il club catalano è stata positiva, contribuendo ai successi in campionato e coppa.

Isco, dopo sei anni di assenza, è stato convocato grazie a una stagione straordinaria con il Real Betis, dove ha segnato 12 gol e fornito 10 assist in 32 partite, portando la squadra alla finale di Conference League.

Nonostante il suo valore, Rodri è stato escluso dalla lista a causa di una lunga inattività per infortunio, avendo giocato solo 10 minuti nelle ultime settimane. De la Fuente ha giustificato la scelta come una precauzione per la salute del giocatore.

Altre assenze includono Bryan Zaragoza, Ferran Torres, Ayoze Pérez, Álvaro Asencio, Íñigo Martínez e Marc Casadó, tutti indisponibili per infortunio.

La lista evidenzia anche l’inclusione di giovani talenti come Dean Huijsen, difensore fresco di firma con il Real Madrid e che ha fatto il suo debutto con la nazionale maggiore durante la partita contro l’Olanda, sebbene in un clima di tensione dovuto alla sua precedente militanza nelle giovanili olandesi.

Convocati della Spagna per la UEFA Nations League 2025

Portieri : Unai Simón, David Raya, Álex Remiro

: Unai Simón, David Raya, Álex Remiro Difensori : Pedro Porro, Óscar Mingueza, Le Normand, Cubarsí, Huijsen, Vivian, Grimaldo, Marc Cucurella

: Pedro Porro, Óscar Mingueza, Le Normand, Cubarsí, Huijsen, Vivian, Grimaldo, Marc Cucurella Centrocampisti : Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Gavi, Fermín, Isco, Álex Baena, Fabián Ruiz

: Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Gavi, Fermín, Isco, Álex Baena, Fabián Ruiz Attaccanti: Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Yeremy Pino, Samu, Morata, Mikel Oyarzabal

Con una rosa che mescola esperienza e gioventù, la Spagna si prepara a sfidare la Francia con l’ambizione di consolidare il proprio dominio nel calcio europeo.