Huijsen Real Madrid: è fatta! Pronte visite mediche e firma per l’ex Juve! Cifre e dettagli dell’affare che coinvolge anche i bianconeri

È ufficialmente arrivato l’Here we go tanto atteso di Fabrizio Romano in merito al trasferimento di Dean Huijsen al Real Madrid. Il difensore olandese si sta sottoponendo ora a Londra alla maggior parte delle visite mediche, per poi firmare il contratto che gli permetterà di prendere parte al Mondiale per Club.

Il classe 2005 firmerà fino al 2030, con le Merengues che pagheranno 50 milioni di euro di clausola al Bournemouth. La Juve riceverà il 15% dalla vendita del giocatore.