Spagna, disavventura per Gattuso: tentata rapina in casa

Tentata rapina in casa per Gennaro Gattuso, ma il sistema di sicurezza del tecnico del Valencia ha messo in fuga i ladri

Disavventura sfiorata per Gennaro Gattuso. La casa del tecnico del Valencia è stata presa di mira da alcuni ladri, che hanno tentato una rapina.

Come riportato dal quotidiano Las Provincias, i malviventi non hanno portato a termine la rapina, messi in fuga dal sistema di sicurezza della casa dell’allenatore italiano.