Luis Enrique, commissario tecnico della nazionale spagnola, ha parlato dell’esclusione dai convocati di Marco Asensio.

«Come vedo Asensio? Non l’ho visto perché non è stato convocato. Non parlerò di lui durante un prepartita, non è il momento giusto per farlo. Adesso sarà a casa a guardare una serie Netflix. Lo saluto».