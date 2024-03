Spagna, terremoto nella Federcalcio: sette arresti, coinvolto Piquè

Il calcio spagnolo trema: la Guardia Civile ha perquisito la sede della Federcalcio disponendo già sette arresti

Giungono incredibili notizie dalla Spagna. La Guardia Civile ha perquisito la sede della Federcalcio per via dell’accordo sottoscritto nel 2019 che riguarda le sei edizioni di Supercoppa in Arabia.

Questo contratto ha fatto guadagnare 40 milioni alla Federcalcio di cui poco più della metà (24) che sono finiti nelle tasche della società di Piquè. Al momento, si contano sette arresti e cinque avvisi di garanzia.