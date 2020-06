Spal, Di Biagio: «Salvezza in Serie A? Situazione difficile»

Luigi Di Biagio ha commentato la sconfitta subita contro il Cagliari: le dichiarazioni dell’allenatore della Spal

Luigi Di Biagio, allenatore della Spal, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sconfitta rimediata contro il Cagliari in pieno recupero.

SALVEZZA – «La situazione rimane difficile. Questa sconfitta non ci voleva. Bisogna continuare a non mollare perché ci sono undici partite e scontri diretti interessanti. Le prossime gare sono semplici da preparare per le motivazioni dei ragazzi. Dovremo recuperare energie e ripartire con il giusto piglio».

ATTACCO SPUNTATO – «Non abbiamo giocato un buon primo tempo. Nel secondo abbiamo spinto di più e c’è stata una buona reazione. Poi abbiamo sbagliato una colossale doppia occasione gol. Può succedere. Bisognerebbe essere più continui».

TIFOSI – «La tifoseria non può entrare. Loro sono delusi da quello successo quest’anno e da parte mia c’è voglia di continuare. Io penso che avremo degli scontri che ci potranno rilanciare. Ci proveremo fino alla fine».