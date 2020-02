Spal, infortunio per Vicari e Dabo. Doppia seduta per Fares

Novità sulle condizioni fisiche dei giocatori della Spal in vista della sfida contro il Lecce: il comunicato della società ferrarese

Come riportato sul proprio sito ufficiale, la Spal ha annunciato l’esito degli esami di Vicari e Dabo, entrambi out per infortunio. Ecco la nota del club.

«Programma personalizzato anche per Francesco Vicari e Bryan Dabo. Dopo la gara di domenica scorsa contro il Sassuolo, il difensore ha accusato un affaticamento al bicipite femorale della coscia sinistra. Il centrocampista ha invece rimediato una distrazione al bicipite femorale della coscia destra».

Lavoro a parte per Cerri, mentre Fares e Sala hanno svolto entrambe le sedute insieme al resto del gruppo di mister Di Biagio.