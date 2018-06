Spal, piace Silvestre e si punta al riscatto di Grassi

La Spal lavora sul mercato: interesse per Matias Silvestre della Sampdoria e tentativo per il riscatto di Grassi dal Napoli

Conquistata la salvezza in Serie A, la Spal lavora sul mercato per provare a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club di Ferrara ha puntato Matias Silvestre, difensore della Sampdoria, protagonista di una stagione altalenante fatta di alti e bassi. Nonostante ciò, il giocatore è di certo tra i più esperti della Serie A, e ciò potrebbe fare al caso di una squadra come quella di Semplici che ha bisogno di salvarsi.

Oltre all’argentino, il club ferrarese punta anche al riscatto di Alberto Grassi. Il centrocampista, che farà ritorno al Napoli, ha convinto i biancazzurri che proveranno dunque a riportarlo a Ferrara. Non sarà semplice, visto il prezzo di 8 milioni di euro, ma il club di Mattioli farà un tentativo.