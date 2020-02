Spal, Vagnati: «Potevamo prendere Matri e Adebayor»

Il direttore sportivo della Spal Vagnati ha svelato alcuni retroscena di mercato: «Potevamo prendere Matri e Adebayor»

Il direttore sportivo della Spal Davide Vagnati ha svelato alcuni retroscena di mercato in conferenza stampa: «Avevamo avuto anche la possibilità di prendere Matri e Adebayor, ma abbiamo preferito non farlo perché prendere giocatori così per fare non ci piace».

Sugli svincolati: «Non bisogna creare delle false possibilità sugli svincolati. Se uno è svincolato non è che arriva e subito risolve le situazioni, ma ha bisogno di adattamento. Noi dobbiamo fare punti subito».