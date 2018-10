Spalletti applaude l’Inter: «Grande reazione dopo la Champions»

Le parole di Spalletti per commentare la quarta vittoria consecutiva in Serie A, Inter al terzo posto

Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, analizza ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro la Spal: «E’ una vittoria importante, non è mai facile quando vicino una partita di Champions. Abbiamo giocato bene. Quando abbiamo trovato le squadre che ci creano problemi nell’intensità abbiamo concesso qualcosa come stasera. Quando la gara è tornare in parità la reazione c’è stata, siamo andati a cercare i tre punti, è una caratteristica che la mia squadra non aveva ed è importantissima. Inter a due punti? Ci si può arrivare, anche oggi Icardi si è abbassato, anche se ha perso qualche pallone in uscita. Sta migliorando sotto questo aspetto, anche se deve fare qualcosa in più».

Prosegue Spalletti: «Keita? Ha una grandissima forza fisica e ha degli strappi in velocità dove può far male alle difese avversarie. Nelle qualità è un giocatore fortissimo, avrei potuto usarlo nelle ultime partite. Quando è entrato ha fatto sempre bene. Borja? Finche ce l’ha fatta, ha fatto molto bene, loro sono molto forti fisicamente, hanno sei o sette corridori e sono fortissimi sulle palle inattive. Possesso palla della Spal? Dovevamo montargli più addosso per evitare che i cinque calciatori dietro prendessero posizione tra terzino e punta esterna. A volte abbiamo fatto bene, a volte abbiamo dovuto abbassarci. Quando recuperi, per riavere il vantaggio tattico devi palleggiare bene».