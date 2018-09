Spalletti carica l’Inter: «La Champions è la Disneyland del calcio»

Le parole di Spalletti all’UEFA in vista del ritorno dell’Inter in Champions League, domani pomeriggio contro il Tottenham

L’Inter ritorna in Champions. Luciano Spalletti non vede l’ora di esordire nella competizione durante la sua carriera all’Inter. I nerazzurri mancavano da sette anni nella massima competizione europea. Spalletti è riuscito a portare nuovamente l’Inter in Champions in virtù del quarto posto ottenuto la scorsa stagione. Il sorteggio di fine agosto non è stato propriamente magnanimo per i nerazzurri capitati in un girone tosto con Barcellona, Tottenham e Psv. Domani pomeriggio il debutto nella prima giornata della fase a gironi a San Siro, Inter-Tottenham.

L’Inter e Spalletti vengono da un momento non proprio positivo. Due sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle prime quattro giornate di campionato, tanto da rendere la situazione di Spalletti in panchina non proprio intoccabile. Intanto il tecnico di Certaldo ha parlato ai microfoni dell’UEFA, svelando di non vedere l’ora del debutto nerazzurro in Champions League. Cosa significa questa competizione per l’ex Roma e Zenit?: «Significa bellissime sensazioni, essere al luna park del football. La bellezza degli addobbi della Champions rendono gli stadi la Disneyland del calcio dove ognuno di noi, per i sogni che ha, diventa tutto realtà».