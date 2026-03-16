Spalletti non ne può più, è la prima cessione della Juventus

Per Luciano Spalletti non c’è altra alternativa che mandarlo via, la decisione è ormai presa: sarà la prima cessione della Juventus

Riecco la Juve: la vittoria sull’Udinese e la sconfitta della Roma in casa del Como, dà nuova linfa ai bianconeri in vista della corsa Champions. Il quarto posto dista ora soltanto un punto e tra Spalletti e il piazzamento europeo c’è di mezzo soltanto la squadra di Fabregas, con Gasperini staccato di due lunghezze.

Lo sprint finale decreterà chi potrà godere dei vantaggi della partecipazione alla Champions, ma intanto in casa Juventus il futuro è già arrivato. Comolli e Chiellini stanno lavorando al rinnovo di Spalletti e a quello di Vlahovic: si ripartirà, salvo sorprese, da loro due, provando poi con il mercato ad allestire una squadra in grado di poter ambire allo scudetto.

Per riuscirci servirà acquistare un altro attaccante di grande livello perché proprio il reparto avanzato sarà ricco di novità. In uscita soprattutto, visto che i calciatori presenti in rosa non hanno convinto. Due in particolare hanno le valigie già pronte, pur se con situazioni profondamente diverse. Per Openda si dovrà trovare un’offerta in grado di evitare minusvalenze ed allora la strada è quella del prestito con riscatto, considerato l’anno orribile del belga. Capitolo a parte David: Spalletti lo ha bocciato (sabato in campo soltanto nel recupero) e la Juve è pronto ad ascoltare offerte.

David prima cessione: la Juve aspetta la plusvalenza

Situazione diversa rispetto ad Openda, perché David è arrivato a parametro zero e quindi sarà più facile per la Juventus passare all’incasso e fare una plusvalenza completa.

David via dalla Juve (Instagram @jodavid) – Calcionews24.com

Ma chi sono i club interessati al canadese? In Francia appare difficile un approdo al Lione di Fonseca (che lo ha avuto al Lille) perché tra i due i rapporti non sono più così buoni. Più probabile un interesse del Marsiglia, club con cui la Juve ha già fatto diversi affari. Non va però dimenticata la pista che porta in Premier League: qui alcuni club di seconda fascia si sono già fatti avanti a gennaio e potrebbero tornare alla carica in estate.

Il Nottingham Forest, ad esempio, che rispedirà al mittente Lucca potrebbe farci un pensierino in caso di salvezza. La Juve spera che la stagione negativa non abbia cancellato l’interesse inglese verso David: la sua cessione rappresenterà un tesoretto per regalare giocatori importanti a Spalletti, quello che il canadese non è mai stato per la Juve.